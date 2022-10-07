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Giriş Tarihi: 7.10.2022 10:44 Son Güncelleme: 7.10.2022 11:15

Kınık Belediyesi’ne Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Yerel Yönetimler Proje Ödülü

Kınık Belediyesi'ne Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Yerel Yönetimler Proje Ödülü verildi. Yaptığı çalışmalar ve önemli projeler ile adından söz ettiren Kınık Belediyesi ödüle doymuyor.

ERTAN GÜRCANER
Kınık Belediyesi’ne Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Yerel Yönetimler Proje Ödülü

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödüllerinde "Başkenti, Anıtkabir'i Görmeyen Öğrenci Kalmayacak." Projesi ile yılın en başarılı Belediye ve Eğitim Projesi Ödülü alan Kınık Belediyesi'ne bir ödül daha geldi. Kınık Belediyesi bu kez, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri' yarışmasında "Poyracık Aquapark ve Rekreasyon Alanı Gençlik Projesi" ile ödüle layık görüldü.

GENÇ BELEDİYE ÖDÜLÜ

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' teması ile "Tam Bana Göre Gençlik Festivali " düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katıldığı festivalde Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri' konulu yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'e içerisinde Aquapark, Aile ve çocuk havuzları, yüzme kursları, Teras ve havuz cafe, yazlık sinema, eğitim sınıfları, etkinlikler için ses ve sahne sistemi, açık hava toplantıları, gençlik buluşmaları ve Üniversiteye merhaba etkinliklerin organize edildiği tamamı Kınık Belediyesi'nin bütçesi ile 5 milyon liraya mal olan Poyracık Değirmenbayırı'nda 15 bin metrekarelik alanda inşa edilen "Kınık Poyracık Sosyal Tesisleri "projesi ile 'Genç Belediye' ödülü verildi.

GURURLUYUZ

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Ankara'da gerçekleştirilen ödül töreninde bu değerli ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı'dan aldı. Kınık Belediye Başkanı Doğruer, layık görülen Gençlik ve Yerel Yönetimler Proje ödülü ile ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti. Gururlu olduklarını dile getirdi.

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Kınık Belediyesi’ne Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Yerel Yönetimler Proje Ödülü
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