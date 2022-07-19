Kınık’ta açılış düğün bir arada

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel merkez Arge ve tanıtım medya başkan yardımcıları Emra Cemil Ayvalı, Muhammed Olgun, AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, Muhammed Doğan, MKYK üyeleri Orkun Güzel ve Kudret Karaçelik, AK Parti İzmir İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Uslu, Ahmet Şimşek ,Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu , AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel , Mhp ilçe Başkanları Hasan Hüseyin Engin ,Adem Paydaş, AK Parti Kınık İlçe Başkanları Sami Molla Ahmet, Dİkili ilçe Başkanı Tahsin Şekerci, Menemen Belediye Başkan Yard Yusuf Demşircioğlu, Aşkın Uyar, muhtarlar, daire amirleri ve çok sayıda değerli isim katıldı. Açılış nedeniyle telgraf gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışın Kınık halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tebriklerini iletti.

İLÇEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Belediye Sosyal Tesisinin tüm Kınıklılara hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulunarak açılışa katılan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

ÖZ KAYNAKLARLA İNŞA EDİLDİ

Hamza dağ konuşmasında tamamı Kınık Belediye bütçesinden oluşan bu tesisin ilçemize hayırlı olması dileğinde bulundu ve Kütahya İslamoğlu oyunu ile Gelin ve Damada eşlik etti.