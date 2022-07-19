Haberler Yaşam Haberleri Kınık'ta açılış düğün bir arada
Giriş Tarihi: 19.7.2022 13:48 Son Güncelleme: 19.7.2022 13:54

Kınık'ta açılış düğün bir arada

Kınık Belediyesi'nin, Poyracık Değirmenbayırı’nda 15 bin metrekarelik alanda tamamı Kınık Belediyesinin bütçesiyle 5 milyon TL ye inşa ettiği sosyal tesislerdeki Aqua Park’ın yapımı tamamlandı. Kınık Belediyesi tarafından işletilen 1000 kişilik düğün salonu, yazlık sinema, Teras kafeterya, aile havuzu, çocuk havuzu olan Aquapark, İki belediye çalışanının hayatlarını birleştirdikleri düğünde görkemli bir törenle resmi olarak açıldı.

ERTAN GÜRCANER
Kınık’ta açılış düğün bir arada

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel merkez Arge ve tanıtım medya başkan yardımcıları Emra Cemil Ayvalı, Muhammed Olgun, AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal, Muhammed Doğan, MKYK üyeleri Orkun Güzel ve Kudret Karaçelik, AK Parti İzmir İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Uslu, Ahmet Şimşek ,Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu , AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel , Mhp ilçe Başkanları Hasan Hüseyin Engin ,Adem Paydaş, AK Parti Kınık İlçe Başkanları Sami Molla Ahmet, Dİkili ilçe Başkanı Tahsin Şekerci, Menemen Belediye Başkan Yard Yusuf Demşircioğlu, Aşkın Uyar, muhtarlar, daire amirleri ve çok sayıda değerli isim katıldı. Açılış nedeniyle telgraf gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışın Kınık halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tebriklerini iletti.

İLÇEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Belediye Sosyal Tesisinin tüm Kınıklılara hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulunarak açılışa katılan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

ÖZ KAYNAKLARLA İNŞA EDİLDİ

Hamza dağ konuşmasında tamamı Kınık Belediye bütçesinden oluşan bu tesisin ilçemize hayırlı olması dileğinde bulundu ve Kütahya İslamoğlu oyunu ile Gelin ve Damada eşlik etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
YKS Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı! ÖSYM 2022 Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık bölümlerin 2 ve 4 yıllık YKS Üniversite taban/tavan puanları nasıl?
EYT SON DAKİKA! Bakan Bilgin en net tarihi verdi ve açıkladı: Çalışma grubu kurduk
AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları açıköğretim bölümleri! ÖSYM ile 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu mu?
SON DAKİKA: İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişecek mi? Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken mesaj
MEB il içi atama sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi
Son dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklama: Vaka sayısı 40 kat arttı!
YKS tercih kılavuzu yayımlandı! YÖK Atlas Tercih Robotu ÖSYM ile 2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor/bitiyor?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan KYK kredi borcu düzenleme açıklaması! KYK kredileri alınan anapara kadar geri ödenecek!
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol düşüşünü sürdürücek mi? Uzman isim açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kınık'ta açılış düğün bir arada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA