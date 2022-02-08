Kınık’ta Kaan Efe için birlik zamanı

Bergama'da yaşayan Şanal çiftinin bebeği aynı zamanda Bergama'da sağlık memuru olarak Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ile birlikte çalışan Paşa Mercan'ın torunu Kaan Efe'ye SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulmasının ardından başlatılan, 'Kaan Efe'ye nefes ol' kampanyası kapsamında Kınık halkı seferber oldu.

2 MİLYON 168 BİN DOLAR

Kaan Efe bebeğin sağlığına kavuşabilmesi için gerekli olan 2 milyon 168 bin doların toplanabilmesi için başlatılan valilik izinli kampanya kapsamında, Kınık Pazarında el emeği ürünlerinin satıldığı Kaan Efe'ye Nefes Ol standı kuruldu. Standa Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ve İlçe protokolü katılım sağladı. Kaan Efe bebeğin SMA tedavisinde kullanılan Zolgensma ilacına ulaşabilmesi adına her zaman destek olacağını belirten Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Bergama'da sağlık memuru olarak birlikte çalıştığımız Paşa Mercan abimizin torunu, Kaan Efe yavrumuzun ilacına kavuşabilmesi için her zaman destek olacağız. Yurt dışında gen tedavisinde uygulanan Zolgensma ilacı, şimdiye kadar tedavisine kavuşan çocuklarda yüzde 96 oranında olumlu sonuç verdi. Herkesi birlik olmaya davet ediyorum. İnstagram üzerinden @kaanefeyenefesol sayfasını takip ederek ve bağış için düzenlenen canlı yayınlara da katılarak Kaan Efe'ye destek olabilirsiniz. Valilik izniyle başlatılan bu kampanyada Kaan Efe için birlikte el ele vererek başaracağız" dedi.

YÜZDE 3'Ü ANCAK TOPLANABİLDİ

Baba Barış Şanal ise şu ana kadar paranın ancak yüzde 3'lük bölümünün toplanabildiğini belirterek; "Çocuğumuzun sağlığına kavuşması amacıyla yurtdışında Zolgensma tedavisi alması gerekiyor. Bu tedavi de 2 milyon 168 bin dolar civarında bir rakam tutuyor. İnsanlık adına bütün hayırseverlerden kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. Destek verin, evladım iyileşsin" çağrısında bulundu.

Haber ve foto parametre IZMEFE

08 02 2022