Kira anlaşmazlığı ev sahibini çıldırttı

Kiracı olarak oturduğu evin kapısı ve duvarı ev sahibi tarafından kırılan Muhammet Güner kış günü mağdur edilmeye çalışıldığını belirterek, "'Geçen seneden beri ev sahibiyle bir husumetimiz vardı. Normalde kiram bin 250 TL iken bana 2 bin TL teklif etti. Ben de veremeyeceğimi TÜFE hesabına göre vereceğimi söyledim. Geçen de ben 2 bin TL teklif ettim, 'Her tarafta 5 bin TL kira senin kiralardan haberin yok herhalde ben oğluma düzenleyeceğim evi' dedi. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum karakola gidip şikayetçi oldum'' dedi.