Kira anlaşmazlığı nedeniyle dehşet saçtı! İş insanını ve eşini bıçaklayarak öldürdü



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sümer çiftinin cenazeleri, dün toprağa verilirken, olay günü cinayeti işlediği evde 12 dakika kaldığı belirlenen Turgut Y. ise kendi evinde yakalandı. Soruşturma kapsamında Turgut Y.'nin arkadaşı M.U. ile mekan sahipleri Z.K.Ö. ile T.E. de gözaltına alındı. Turgut Y.'nin, polisteki ifadesinde, cinayeti kira konusundaki anlaşmazlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Turgut Y. ile birlikte Z.K.Ö., T.E. ve M.U., emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi.