Kira arabuluculuğunda başvuru 129 bini geçti 129 bin 259 başvurunun, 69 bin 239’si anlaşma ile sonuçlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimlere Yönelik Arabuluculuk ve Tahkim Bilgilendirme Semineri'ne katıldı. Ankara'da düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan Bakan Tunç, kira davalarında arabulucuya başvuru sayısının 129 bin 259'u bulduğunu, bu başvurulardan 69 bin 239'sinin anlaşma ile sonuçlandığını kaydetti. Bakan Tunç, "Bu da demek oluyor ki; 138 binden fazla vatandaşımızın uyuşmazlığını, yargıya taşımadan barışçıl yolla çözümlenmesini sağlamış oluyoruz. Hatta söz konusu sayıya kiracıların aile bireylerini de katarsak bu sayı çok daha fazla olacaktır. Sayılar bize anlaşma sayısının, anlaşmama sayısından fazla olduğunu gösteriyor" dedi.

"ARABULUCULUĞA 172 BİN 444 BAŞVURU YAPILMIŞTIR"

Arabuluculuk uygulamasına ilişkin verileri paylaşan Bakan Tunç, "Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 32 bin 647 başvuru, kat mülkiyeti uyuşmazlıklardan kaynaklı 7 bin 511 başvuru, komşuluk hukuku uyuşmazlıklardan kaynaklı 2 bin 590 başvuru, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 437 başvuru, buna az önce bahsettiğim kira uyuşmazlığından kaynaklanan 129 bin 259 başvuruyu erklersek toplam 172 bin 444 başvuru yapılmıştır" dedi.

"BAŞARI ORANI YÜZDE 67'DİR"

Tunç, ihtiyari ve zorunlu arabuluculukta 2013'ten bu yana toplamda 5 milyon 486 bin başvuru yapıldığını, 3 milyon 573 bin 900'ünün anlaşmayla sonuçlandığını belirterek, şunları söyledi: "Bu noktada başarı oranı yüzde 67'dir. Bu oran büyük bir başarıyı ortaya koymaktadır. Yılda, bir mahkemede ortalama 500 dosyanın karara bağlandığını kabul edersek, 650 mahkemenin iş yüküne denk gelmektedir."

Bakan Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının sağlamış olduğu hukuki güven sayesinde yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin cazip bir ticaret merkezi haline geldiğini söyledi. Bakan Tunç, "Hukuki güvenliğin sağlanması amacıyla yapmış olduğumuz tüm bu çalışmaların ekonomik hayata da olumlu yönde etki ettiğini görmekteyiz. Bu kapsamda 22 yılda ülkemize 262 milyar 338 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmıştır. Ayrıca 80 bin 504 yabancı sermayeli şirket ülkemizde faaliyet göstermeye başlamıştır. Tüm bu rakamlar bize ülkemizde hukuka olan güveni göstermenin yanı sıra ülkemizin yabancı yatırım ve yatırımcılar için de güvenli bir liman olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.