Kira artış oranı hesaplama: Aralık 2025 kira zammı ne kadar oldu, nasıl hesaplanır?

Giriş Tarihi: 3.12.2025 18:54

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin yakından takip ettiği kira zammı oranı için dikkatler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün yayımladığı Kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Aralık 2025’te kira sözleşmesini güncelleyecek vatandaşlar, resmi zam oranının ne olacağını merak ediyor. Aralık 2025 kira artışı ne kadar oldu, nasıl hesaplanıyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Kira sözleşmelerinde bir yılı dolduranlar için zam dönemi yaklaşırken, kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Bugün açıklanacan Kasım ayı enflasyon verileri, kira zammının hesaplanmasında belirleyici oldu. Peki, bu ay kira artışı yüzde kaç olacak ve hangi yöntemle hesaplanacak?

ARALIK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI!

Aralık ayının başlamasıyla birlikte kira sözleşmelerini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, aralık ayı kira artış oranını araştırmaya başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kira zam oranını belirleyecek kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

Söz konusu verilerin açıklanmasının ardından, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak kira artışında uygulanacak tavan oran netleşti.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.

Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.

KASIM AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Kasım ayı kira artış oranı %37,15 olarak belirlendi.

