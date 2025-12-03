Kira artış oranı hesaplama: Aralık 2025 kira zammı ne kadar oldu, nasıl hesaplanır?

Kira sözleşmelerinde bir yılı dolduranlar için zam dönemi yaklaşırken, kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Bugün açıklanacan Kasım ayı enflasyon verileri, kira zammının hesaplanmasında belirleyici oldu. Peki, bu ay kira artışı yüzde kaç olacak ve hangi yöntemle hesaplanacak?
Aralık ayının başlamasıyla birlikte kira sözleşmelerini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, aralık ayı kira artış oranını araştırmaya başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kira zam oranını belirleyecek kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.
Söz konusu verilerin açıklanmasının ardından, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak kira artışında uygulanacak tavan oran netleşti.
Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.
Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.
Kasım ayı kira artış oranı %37,15 olarak belirlendi.