KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA EKRANI - 2022 TÜİK Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne oldu, yüzde 25 sabit mi, hesaplama nasıl yapılır?

TÜİK, Ekim ayına ilişkin enflasyon verisini yarın açıklayacak. Ev sahibi ve kiracıların gözü ise kira artış oranı konusuna çevrildi. Geçtiğimiz aylarda bu oranın sabitlenmesi kararı kamuoyuna duyurulurken konu halen vatandaşların merak konusu haline geliyor. Öyle ki, "2022 TÜİK Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu kararla beraber fahiş kiraların önüne geçmek amacıyla yüzde 25 sınırlaması getirilmişti. Peki, TÜİK TEFE TÜFE ile Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar..
2022 EKİM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Resmi internet sitesinden duyurulacak oranlar saat 10.00'da erişime açılacak.
KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2022 NE KADAR?
11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.
KİRA DÜZENLEMESİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor. Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" dedi.
EYLÜL ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.