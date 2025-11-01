KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ 2025: Kasım ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, nasıl hesaplanır?

Ev sahibi ve kiracılar, Kasım ayı kira artış oranını öğrenmek için gözlerini TÜİK'in açıklayacağı Ekim 2025 enflasyon verilerine çevirdi. TÜFE rakamlarının duyurulmasının ardından, Kasım 2025 kira zammı da kesinleşecek. Kira sözleşmelerinde yasal üst sınır olarak dikkate alınan 12 aylık ortalama TÜFE, bu ayki zam oranını belirleyecek. Peki, Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2025 Kasım ayı kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak Ekim ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. TÜİK, TÜFE rakamlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklayacak.
Bu oran, Kasım 2025'te uygulanacak kira artışının yasal üst sınırını belirleyecek. Ev sahipleri, kira bedellerini bu sınırı aşmadan artırabilecek.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 ve 12 aylık ortalamalara göre %38,36 olarak gerçekleşti.
Buna göre, Ekim ayında kiralara en fazla %38,36 oranında zam yapılabildi.