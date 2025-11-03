Haberler Yaşam Haberleri Kira Artış Oranı Kasım 2025: Yeni enflasyon verileri ile Kasım ayı kira artış oranı ne kadar olacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 3.11.2025 08:07

Kira Artış Oranı Kasım 2025: Yeni enflasyon verileri ile Kasım ayı kira artış oranı ne kadar olacak, beklentiler ne yönde?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ışığında bu ay kira sözleşmesini yenileyen vatandaşları ilgilendiren Kasım ayı kira artış oranı da netlik kazanıyor. Milyonlarca vatandaş, ev ve iş yerleri için geçerli olacak rakamlarla ilgili Kasım ayı kira artış oranı ne kadar olacak, beklentiler ne yönde sorularına yanıt arıyor. İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamaları ışığında kira zam oranı tahminleri.

Kira Artış Oranı Kasım 2025: Yeni enflasyon verileri ile Kasım ayı kira artış oranı ne kadar olacak, beklentiler ne yönde?

Her ay bir önceki aya ilişkin enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanıyor. Söz konusu rakamlar, yeni ayda uygulanacak kira artış oranı üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu noktada Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Kasım ayı kira artış oranı ne kadar olacak sorusu da araştırmaların odağına oturuyor. İşte Kasım ayı kira zammı hakkında son gelişmeler;

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜİK enflasyon verilerini saat 10:00'da açıklayacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kasım ayı kira zam oranları da belli olacak.

Açıklanacak oran, Kasım ayında uygulanabilecek en yüksek kira zammını belirleyecek. Yasal düzenlemeye göre ev sahipleri, bu oranın üzerinde artış yapamayacak.

GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Ekim ayında bu oran 12 aylık ortalamaya göre yüzde 38,36 olmuştu.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ
ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: %38,36
Kira Artış Tutarı: 7.672 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.672,00 TL

Kira Artış Oranı Kasım 2025: Yeni enflasyon verileri ile Kasım ayı kira artış oranı ne kadar olacak, beklentiler ne yönde?
