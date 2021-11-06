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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Kira kavgası kanlı bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kira kavgası kanlı bitti
İSTANBUL Beykoz'da, dükkân sahibi ile kiracıları arasında çıkan kavgada kiracı Mahmut Sami Evci öldü (48), kuzeni Halit Evci (39) ve Afgan atölye çalışanı Bahran Parvizi (26) yaralandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bıçaklı saldırgan Salim Emre Hocaoğlu'nu (24) gözaltına aldı. Hocaoğlu'nun emniyette verdiği ifadede, "Bıçağı salladığımı hatırlıyorum ama kime değdi bilmiyorum" dediği öne sürüldü. Son ayın kirasının ödenmemesi nedeniyle başlayan sürecin ardından katil zanlısı olan Hocaoğlu ile birlikte gözaltına alınan annesi Belgin Karaca (56) ve ablası Sevim Merve Hocaoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan iki yaralının hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.
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Kira kavgası kanlı bitti
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