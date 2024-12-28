Kira öder gibi ev sahibi oldu

Eşi ve çocuklarıyla birlikte Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan evlerinin tapusunu alan anne Gülay Tatlı, kira öder gibi ev sahibi olduklarını belirterek konut projesinin fikir babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

4 çocuk annesi Gülay Tatlı, 10 yılda toplam 137 bin lira para ödediği konutunun bugünkü değerinin 2 milyon lirayı bulduğunu belirterek, "O zaman çok dardaydık, kiralık ev bulamıyorduk. Belediyenin konut yapacağını öğrenince buraya geldim. Buraya gelip başvurdum ama o kadar talep vardı ki kurada adımızın çıkacağına kimse inanmadı. 'Boşuna başvurdun. Sana çıkmaz' dediler ama çıktı. İlk taksitimiz 400 lira, son taksitimiz de 2 bin 800 liraydı. Binamızda kiralar 10-15 bin lira arasında. Kiradan da çok düşük fiyata ev sahibi olduk. Evimizin her tarafı sıcak. Huzur içinde, çocuklarımı burada büyüttüm. Allah razı olsun" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "AK Parti iktidarında dar gelirli vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuştu. Biz de belediye olarak önce kentsel dönüşümle birkaç mahallede binlerce konut yaptık. Daha sonra da şehrimizin Mavikent bölgesinde adeta yeni bir şehir oluşturduk. Burası çevre yoluna yakınlığıyla şehrin her tarafına ulaşımın kolay sağlandığı bir noktada. Çevresinde büyük bir oto sanayi sitesi de kurduk. Şehrimizin yeni gelişme alanı burası oldu" diye konuştu.