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Giriş Tarihi: 25.7.2023 11:50 Son Güncelleme: 25.7.2023 12:54

Kira tartışmasında kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

Rize'de meydana gelen olayda Mücahit K. isimli şahıs kira yüzünden tartıştığı kiracısının akrabasını öldürürken 2 kişi de yaralandı.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Kira tartışmasında kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

Rize Merkez Paşakuyu Mahallesinde meydana gelen olayda ev sahibi Mücahit K., kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu. Kira artışını fazla bulan Ak ve yanındaki arkadaşları Sedat S. (24) ve Miraç B. (25), ev sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda ev sahibi belinden çıkardığı bıçak ile Halil Ak ve 2 arkadaşı yaraladı.

KİRACI HAYATINI KAYBETTİ

Ev sahibi Mücahit K. bıçakla saldırı üzerine yaralanan kiracı Halil Ak bıçak darbesiyle yere düşerken yanına getirdiği arkadaşları Sedat Sç(24) ve Miraç B.(25) Aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ev sahibi saldırgan Mücahit K. olay yerinde gözaltına alınırken boynundan yaralanan Halil Ak kaldırıldığı Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralı Sedat S. yoğun bakımda tedavisi sürerken Miraç B'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kira tartışmasında kan aktı: 1 ölü 2 yaralı
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