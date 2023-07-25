Kira tartışmasında kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

Rize Merkez Paşakuyu Mahallesinde meydana gelen olayda ev sahibi Mücahit K., kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu. Kira artışını fazla bulan Ak ve yanındaki arkadaşları Sedat S. (24) ve Miraç B. (25), ev sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda ev sahibi belinden çıkardığı bıçak ile Halil Ak ve 2 arkadaşı yaraladı.
KİRACI HAYATINI KAYBETTİ
Ev sahibi Mücahit K. bıçakla saldırı üzerine yaralanan kiracı Halil Ak bıçak darbesiyle yere düşerken yanına getirdiği arkadaşları Sedat Sç(24) ve Miraç B.(25) Aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ev sahibi saldırgan Mücahit K. olay yerinde gözaltına alınırken boynundan yaralanan Halil Ak kaldırıldığı Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralı Sedat S. yoğun bakımda tedavisi sürerken Miraç B'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.