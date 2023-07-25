Kira tartışmasında kan aktı: 1 ölü 2 yaralı

Rize Merkez Paşakuyu Mahallesinde meydana gelen olayda ev sahibi Mücahit K., kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu. Kira artışını fazla bulan Ak ve yanındaki arkadaşları Sedat S. (24) ve Miraç B. (25), ev sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda ev sahibi belinden çıkardığı bıçak ile Halil Ak ve 2 arkadaşı yaraladı.