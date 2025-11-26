KİRA ZAMMI HESAPLAMA: TÜİK ile 2025 Aralık ayı kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?

Kira artış oranları, her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre belirlenmektedir. Enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkacak rakamla birlikte aralık ayında kira sözleşmesini yenileyecekler ev sahibi ve kiracı arasında belirlenecek artışı resmi olarak belli edecek. İşte, kira zammı hesaplama formülü:
Aralık 2025 dönemine ait kira artış oranı (yani TÜFE 12 aylık ortalaması), Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak TÜİK verileriyle belli olacak.
Aralık 2025 kira artış tavan oranı, 3 Aralık 2025 Salı günü saat 10:00'da açıklanacak olan TÜİK enflasyon verileriyle kesinleşecek.
Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek artış oranı hesabında TÜFE on iki aylık ortalaması esas alınır.
Hem konut hem de iş yeri kiralarında en yüksek artış oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama değişim oranı ile sınırlıdır.
Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87 arttı, aylık %2,55 arttı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı
Kasım ayı kira artış oranı %37,15 olarak belirlendi.