Kıraathane sahibini iş yerinde öldürmüştü... Cinayet büro ekipleri hamamda yakaladı!

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Mehmet S. işlediği cinayeti itiraf etti. Bir süre önce İsmail Karabıyık'tan borç para aldığını söyleyen şüphelinin ödeyemeyince aralarının bozulduğunu anlattı. İsmail Karabıyık'ın ısrarla borcunu istemesi üzerine onu öldürmeye karar verdiğini anlatan Mehmet S., olay günü cinayet işlemek için Beşiktaş'a gittiğini belirtti. Olay günü dükkândan içeri girer girmez hiç birşey söylemeden silahını ateşlediğini anlatan şüpheli, daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mehmet S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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