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Giriş Tarihi: 22.1.2023 09:06 Son Güncelleme: 22.1.2023 09:14

İzmir'de korkunç olay! Kıraathanedeki silahlı hesaplaşma kanlı bitti:

İzmir'in Buca ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kıraathanede çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de korkunç olay! Kıraathanedeki silahlı hesaplaşma kanlı bitti:

İzmir'deki olay, saat 23.30 sıralarında 222/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öne sürüle İbrahim T., Mustafa Sağolalar ile Uğur Selimler, Mehmet S. ve Oruç S. bir kıraathanede buluşmak üzere anlaştı.

SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasında çıkan tartışma gerginliğin yükselmesiyle bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Uğur Selimler bıçaklanırken, Mustafa Sağolalar ise tabanca ile vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahelelerini polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kıraathanede gerçekleştirdi.


3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Durumu ağır olan Uğur Selimler ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, tabanca ile vurulan Mustafa Sağolalar ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBU) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı geniş kapsamlı soruşturmada İbrahim T., Mehmet S. ve Oruç S.,'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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İzmir'de korkunç olay! Kıraathanedeki silahlı hesaplaşma kanlı bitti:
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