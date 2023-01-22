İzmir’de korkunç olay! Kıraathanedeki silahlı hesaplaşma kanlı bitti:





3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Durumu ağır olan Uğur Selimler ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, tabanca ile vurulan Mustafa Sağolalar ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBU) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı geniş kapsamlı soruşturmada İbrahim T., Mehmet S. ve Oruç S.,'nin gözaltına alındığı öğrenildi.



Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.