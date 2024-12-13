Kıraathaneye kanlı saldırı

İstanbul Bağcılar'da bir kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda içeride oturan 41 yaşındaki Veysi Abay hayatını kaybetti. İddiaya göre kimliği belirsiz iki şüpheli, motosiklet ile cadde üzerindeki kıraathanenin önüne geldi. Şahıslardan biri motosikletten inerek içeri girip elindeki silah ile Veysi Abay'a ateş etti. Silahlı saldırgan diğer şahıs ile birlikte geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.