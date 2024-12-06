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Giriş Tarihi: 6.12.2024 09:56 Son Güncelleme: 6.12.2024 09:59

Kıraathaneye silahlı saldırı: İş yeri sahibi öldü şüpheliler kaçtı

İstanbul Esenler’de kıraathane işletmecisi olduğu öğrenilen İhsan Zekioğlu işyeri önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kıraathaneye silahlı saldırı: İş yeri sahibi öldü şüpheliler kaçtı

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi 722. Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, kahvehane sahibi İhsan Zekioğlu (62) kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, Zekioğlu vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle yere yığıldı.

Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zekioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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Kıraathaneye silahlı saldırı: İş yeri sahibi öldü şüpheliler kaçtı
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