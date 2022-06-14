Kiracı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Kağıthane'de dün akşam saatlerinde 45 yaşındaki kiracı Hamza Ç., ev sahibi 55 yaşındaki Şenel Tombul'u silahla vurarak öldürmüştü. Hamza Ç.'nin yakalanmasıyla cinayette yeni detaylar da günyüzüne çıktı. Kasten öldürme suçundan hakkında işlem yapılan Hamza Ç.'nin polise verdiği ifadesinde ev sahibi Tombul'un kiralık daireye yüzde 500'ün üzerinde zam yapmak istediğini, tartışmanın buradan alevlendiğini söylediği kaydedildi.
CİNAYET SEBEBİ FAHİŞ ZAM
Hamza Ç.'nin ifadesinde "İki senedir Harmantepe'de oturuyorum. Kira mı da hiç geciktirmedim. Kirayı 5 bin liraya çıkarmak istedi, ben kabul etmeyince 2 bin 500 liraya kadar düşürdü. Bunu da kontratımız dolmadan uygulamak isteyince ben de karşı çıktım. Bugünden itibaren sürekli evimin önüne gelip beni rahatsız etmeye başladı" dediği öğrenildi.
KIZ ARKADAŞIMA HAKARET ETTİ
"Bir ay önce de kız arkadaşım bende kalmaya başladı. Ev sahibi kız arkadaşımın bende kaldığın öğrendikten sonra da beni ne zaman görse 'Ya bu evden çıkarsın ya da seni öldürürüm, eve gelen giden belli değil' diyordu. Bana zarar vereceğinden korktum. Son hafta her gün gelmeye başladı. Sürekli bana ve kız arkadaşıma hakaret etmeye başladı."
KORKUYLA TABANCAYA SARILMIŞ
Hamza Ç.'nin ifadesinin devamında ise "2-3 gün önce de sopayla gelerek içeriye girmek istedi. 'Artık sopa değil silah olacak' diyerek hakaret ve küfürler etti. Bana ve kız arkadaşıma saldırmaya kalktı. Bende bir anlık korkuyla tabancayı elime alıp hedef gözetmeksizin ateş ettim" söylediği öğrenildi.