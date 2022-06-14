Kiracı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

KIZ ARKADAŞIMA HAKARET ETTİ

"Bir ay önce de kız arkadaşım bende kalmaya başladı. Ev sahibi kız arkadaşımın bende kaldığın öğrendikten sonra da beni ne zaman görse 'Ya bu evden çıkarsın ya da seni öldürürüm, eve gelen giden belli değil' diyordu. Bana zarar vereceğinden korktum. Son hafta her gün gelmeye başladı. Sürekli bana ve kız arkadaşıma hakaret etmeye başladı."