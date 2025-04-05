Kiracı evi yaktı, ev sahibi gözyaşına boğuldu!

Olay Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Dairede kiracı olarak kalan bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evi ateşe verdi. Dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise kiracıyı gözaltına aldı. Yangın sonrası gözyaşlarına hakim olamayan ev sahibi 70 yaşındaki Sıdıka Durmuş, eşiyle birlikte yılların emeğiyle kurdukları evlerinin küle döndüğünü belirtti.