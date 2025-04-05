Haberler Yaşam Haberleri Kiracı evi yaktı, ev sahibi gözyaşına boğuldu!
Giriş Tarihi: 5.4.2025 15:08 Son Güncelleme: 5.4.2025 15:09

Kiracı evi yaktı, ev sahibi gözyaşına boğuldu!

Elazığ’da bir kiracı oturduğu daireyi ateşe verdi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken ev sahibi gözyaşına boğuldu.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Kiracı evi yaktı, ev sahibi gözyaşına boğuldu!

Olay Rızaiye Mahallesi Saygın Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Dairede kiracı olarak kalan bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evi ateşe verdi. Dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise kiracıyı gözaltına aldı. Yangın sonrası gözyaşlarına hakim olamayan ev sahibi 70 yaşındaki Sıdıka Durmuş, eşiyle birlikte yılların emeğiyle kurdukları evlerinin küle döndüğünü belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kiracı evi yaktı, ev sahibi gözyaşına boğuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz