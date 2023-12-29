Kiracı ile ev sahibi arasındaki kavga kanlı bitti

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesine bağlı Tatarlı Beldesinde meydana geldi. Taner Cem adlı kiracı ile Yüksel Korkmaz adlı ev sahibi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine Taner Cem ev sahibini silahla vurdu. Olay sonrasında genç adam, kendi evine giderek aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti.