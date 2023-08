Kiracı kadına elektik saati zulmü

"SU BİLE İÇEMİYORUM"

Dün sabah saat 05.00 sırasında tuvalete kalkan çocuğunun elektriğinin olmadığını söylemesi üzerine yaptığı kontrollerde saatin yerinde olmadığını gördüğünü ifade eden Ateş, "Panoyu açtım baktım saat yerinde yoktu, öyle kalakaldım. Ev sahibinden şüpheleniyorum, başkası da gelip neden benim saatimi söküp götürsün. Polis başvurdum, ifade verdim. Çok zor şartlarda elektrik şirketine gittim. Borcum yok zaten. Saat getirip takacaklar ama ne zaman gelir bilmiyorum. Hava çok sıcak. Boğuluyorum, daralıyorum şu an. İki gündür acillik olmaktan yoruldum. Her şey buzdolabında, bir yudum su bile içemiyorum" dedi.



"AÇ KALIRIM, KİRAMI AKSATMAM"

Kira sözleşmesinin geçen yıl sona erdiğini dile getiren ve konuşurken gözleri dolan Ateş, "Yenilemedik. Kiramı bankadan her ay düzenli şekilde ödüyorum. Aç kalırım ama gene kiramı eksik bırakmam. Kimse benim evimde ne yediğimi bilmiyor" diye konuştu.