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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Kiracı, karı-kocayı bıçakla öldürdü

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Kiracı, karı-kocayı bıçakla öldürdü
Çanakkale'de ayran ve yoğurt fabrikası sahibi Süha Sümer (62) ve eşi Nilgün Sümer (60) evlerinin en alt katında bulunan kiracıları olan pizzacı Turgut Y. (36) ile uzun süredir kira meselesi yüzünden husumetliydi. İddiaya göre gece yarısı apartmana alkollü bir şekilde gelen Turgut Y. , Sümer ailesinin kapısını çaldı. Uzaktan da akraba olan Turgut Y. içeriye girip kira ile ilgili tartışmaya başladı. Turgut Y. cebinden çıkardığı bıçakla Sümer çiftini bıçakladı.Turgut Y., Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Turgut Y.'nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Nilgün Sümer'in 1989-2002 yıllarında Çanakkale Belediye Başkanı, 22. dönemde de CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay'ın baldızı olduğu öğrenildi.

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Kiracı, karı-kocayı bıçakla öldürdü
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