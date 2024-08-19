Kiracı uzman çavuş ev sahibi ve oğlunu öldürdü

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan Necati Çınar, (54) kiracısı olan ve cezaevinde görev yapan, Uzman Çavuş Emre Kuşçu'nun ödediği kiranın çok düşük kaldığını öne sürerek, yüksek miktarda zam yapmak istedi. Bu talebi reddeden Kuşçu ise orta yolu bulmayı önerdi. Ancak, kendi talep ettiği fahiş zamda direten Çınar, zammı kabul etmezse evden çıkmasını istedi. Kuşçu bu talebi de kabul etmedi. Bu nedenle taraflar arasında husumet başlayınca, Necati Çınar kiracısı Emre Kuşçu'ya baskı yapmaya başladı.Önceki gün Çınar'ın işlettiği mobilya mağazasına giden Emre Kuşçu, ev sahibi ve yanında bulunan oğlu Yavuz Çınar (30) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı beylik tabancasını çıkaran Kuşçu, baba-oğula kurşun yağdırdı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Emre Kuşçu ise gözaltına alındı.