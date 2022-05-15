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Giriş Tarihi: 16.5.2022

Kiracının kiracılarını eve kilitledi!

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Kiracının kiracılarını eve kilitledi!

İstanbul Avcılar’da, bir kiracı, kiraladığı dairenin kullanmadığı odalarını başkalarına kiraladı. Bunu duyan ev sahibi, daire kapısını kilitleyip polise gitti

İstanbul'da kiralara yapılan fahiş zamlar, vatandaşları ilginç yollara itiyor. Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta, bir ev sahibi yaklaşık iki ay önce dairesini bir kiracıya verdi. Daireyi kiralayan kiracı ise para kazanmak için ilginç bir yola başvurdu. Kiraladığı üç odalı dairenin her odasını yüksek ücretler karşılığında 3 ayrı kişiye kiraladı. Ev sahibi, kiracısının bu yolla haksız kazanç elde ettiğini öğrenince soluğu dairesinde aldı. Kiracılar ile ev sahibi arasında tartışma çıkınca, ev sahibi kiracıları daireye kilitleyip polis merkezine gitti. Evde mahsur kalan alt kiracılar, itfaiye ekiplerini arayıp kurtarılmayı bekledi. Bölgeye gelen itfaiye görevlileri, olayın anlaşmazlık sonucu çıktığını öğrenince duruma müdahale etmeden ayrıldı. O sırada dairesine dönen ev sahibi, kilidi açarak içeri girdi. Alt kiracılardan daireyi terk etmelerini isteyen ev sahibi ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerilimin yükselmesiyle arbede yaşanınca kiracılar evden kaçtı.

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Kiracının kiracılarını eve kilitledi!
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