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Giriş Tarihi: 7.8.2023 14:24 Son Güncelleme: 7.8.2023 14:33

Kiracısına hakaret edip, ölüm tehditleri savurdu

Kocaeli Kartepe İlçesinde ikamet eden bir kiracı, kendisini arayan ev sahibi ile yaptığı görüşmeyi kayıt altına aldı. İkili arasındaki görüşme, aslında kiracı ve ev sahiplerinin son günlerdeki durumunu da adeta özetledi.

ABBAS ÇAKAR
Kiracısına hakaret edip, ölüm tehditleri savurdu

Kiralık ev fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçmek için hukumet bir dizi tedbirler aldı. Ancak bu tedbirler ev sahiplerinin bir çoğunu mutlu etmedi. Kira bedellerini yüzde 25'in üzerinde arttırmak amacıyla, mevcut kiracılarını çıkartmak isteyen pek çok ev sahibi hemen harekete geçti. Bu nedenle her gün ev sahibi ve kiracılar arasında tartışmalar yaşanıyor. İşte bu tartışmalardan biri de Kocaeli Kartepe İlçesinde yaşandı.

SENİ BALKONDAN ATACAĞIM, ÖLDÜRECEĞİM

Bir kiracı, ev sahibi ile yapmış olduğu telefon görüşmesini kayıt altına aldı. Telefonda, mevcut kiracısının evden çıkmasını isteyen ev sahibi, olumsuz yanıt alınca öfke krizine girdi. Kiracısına "Seni balkondan atacağım, seni öldüreceğim" gibi tehditlerin yanı sıra ağır hakaret ve küfürler savuran ev sahibi, son anda durumdan şüphelenerek, görüşmenin kayıt altına alındığını fark edince yine hakaretler ederek görüşmeyi sonlandırıyor.

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Kiracısına hakaret edip, ölüm tehditleri savurdu
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