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Giriş Tarihi: 12.1.2023 12:52 Son Güncelleme: 12.1.2023 13:25

Kiracısını çıkaramayınca dükkan önüne bir kamyon toprak döktürdü

Sultanbeyli’de fazla kira istediği kiracısını çıkaramayan mülk sahibi, kiracısının işyerinin önüne bir kamyon toprak döktürdü. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kiracısını çıkaramayınca dükkan önüne bir kamyon toprak döktürdü

Olay, İstanbul Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir oto elektrikçide meydana geldi. İddiaya göre, Özkan Çalık, mülk sahibi Salih Yılmaz'dan dükkanını kiraladı ve 6 aylık kira bedelini de peşin ödedi. Buna rağmen Salih Yılmaz, Çalık'tan kiraya zam yapmasını istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında sabah saatlerinde iddiaya göre, Salih Yılmaz, çalışma yapacağını söyleyerek kandırdığı bir kişiye, bir kamyon toprağı Özkan Çalık'ın işyerinin önüne döktürdü.

OLAY KAMERAYA YANSIDI

Sabah iş yerini açmaya geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Özkan Çalık, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye zabıta ekipleri ise toprağın döküldüğü dükkan önünde inceleme yaptı. Hafriyat kamyonuyla toprağın dükkan önüne dökülme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işyerinin önüne hafriyat kamyonunun toprak döktüğü görülüyor.

"ÇALIŞMA YAPACAĞIZ DİYEREK DÖKTÜRMÜŞ"

Yaşanan olayla ilgili şaşkın olan kiracı Özkan Çalık, "2022'nin 11'nci ayında gelerek kontrat imzaladık. Dükkan sahibi bizden hemen sözleşmemizi yapmamızı istedi. Biz de sözleşmemizi yaparak 5 bin lira kira bedelimizi 7 bin liraya çıkararak anlaşma sağladık. 6 aylık kira bedeli istedi. Onu da bankaya yatırdık. 2023 yılının ilk ayında beni arayarak 'siz beni dolandırdınız, beni kandırdınız' diyerek mesajlar attı. Bu işin böyle olmayacağını söyleyerek yeni kontrat yapmamızı istedi. Yeni kontratta 15 bin lira kira bedeli isteyerek kabul etmeme durumunda dükkandan çıkmamızı istedi. Yeni yılın 6'ncı ayından sonrada 20 bin lira kira bedelinin olacağını söyledi. Dün de dükkana gelerek bizle tartıştı. Bize tehditler savurdu. Kardeşim de karakola giderek şikayetçi olacak. Sabah geldiğimizde dükkanın önüne kum döktürmüş. Hafriyat kamyon şoförünü de kandırarak dükkana dolgu yapacağını söylemiş. Dükkanımızı açamıyoruz. Ekmek teknemiz. Mağdur durumdayız." dedi.

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Kiracısını çıkaramayınca dükkan önüne bir kamyon toprak döktürdü
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