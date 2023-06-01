Kiracısını çıkarmak için kapısına kimyasal döktü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aparttan çıkmayan kiracısının kapısından içeri kimyasal sıvı döktüğü iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı. Zehirlenen 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Çıldır Mahallesi'nde apart evlerin bulunduğu işletmeden gelen kimyasal gaz zehirlenmesi ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Apartta kalan kiracılar, işletme sahibi H.G.U.'nun kapılarından içeri kimyasal sıvı döktüğünü, bu yüzden nefes alamadıklarını öne sürdü. İşletme sahibinin kendilerini çıkartmaya çalıştığını söyleyen kiracılar, adli sürecin devam etmesine rağmen H.G.U.'nun 'Ben sizi kendi yöntemlerimle çıkarırım' dediğini iddia etti. H.G.U. ise apartı temizleyen görevliyi suçladı, "Temizlik maddelerini yanlış karıştırmış. Bu karışım zehirlemiş olabilir" dedi. Suçlamayı reddeden temizlik görevlisi Ş.B., polise verdiği ifadede "H.G.U., benim klor ile çamaşır suyunu karıştırdığım iftirasını atıyor. Böyle malzemeler kullanmadım" diye konuştu. Bu arada zehirlenen kiracılar S.B.(53), D.B.(35), D.B.(25), Y.E.(14), N.E.(11) hastaneye sevk edildi. Apart sahibi H.G.U. gözaltına alındı.