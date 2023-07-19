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Giriş Tarihi: 19.7.2023

Kiracısını çocuğunun gözü önünde vurdu

Kiracısını çocuğunun gözü önünde vurdu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı telefonla arayarak kirada artış istedi. Kiracının zam teklifini kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Telefon görüşmesinin ardından kiracının oturduğu eve gelen Ertuğrul Deniz Ö, çocuklarını spor salonuna götürmek için kapının önünde bekleyen Asar'a tabancayla ateş açtı. Asar, saldırıda ağır yaralanırken, ev sahibi olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Asar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Kiracısını çocuğunun gözü önünde vurdu
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