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Giriş Tarihi: 26.7.2023 17:25 Son Güncelleme: 26.7.2023 17:31

İstanbul'da ev sahibi dehşeti! Kiracısını çocuğunun gözü önünde vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da tartıştığı kiracısı Hüseyin Asar’ı çocuğunun gözü önünde öldüren ev sahibi Ertuğrul Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan ev sahibinin olayla ilgili olarak verdiği ifade ortaya çıktı. Pişman olduğunu dile getiren Ertuğrul Ö., “İlk başlarda daireyi boşaltacağını söylemişti. Olay günü bana ve kız kardeşime küfür edince bir anlık sinirle ateş ettim. Sonra ormanlık alana gidip saklandım. Bir süre sonra da polise gidip teslim oldum” dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Kiracısını çocuğunun gözü önünde vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı

Gaziosmanpaşa'da 18 Temmuz Salı günü meydana gelen olayda iddialara göre 16 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı çocuğunun gözleri önünde öldüren ev sahibi Ertuğrul Ö. tutuklandı. Cezaevine gönderilen Etuğrul Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. Polise teslim olduktan sonra avukatı Göknur Mercan eşliğinde ifade veren zanlı Ertuğrul Ö. " 16 yıldır bizim kiracı olarak oturuyordu. Kız kardeşimin Küçükçekmece'de oturduğu ev kentsel dönüşeme girdi. Kardeşim evsiz kalmıştı. Ona söylemiştik çıkması için ilk başta boşaltacağını söylemişti. Daha sonra daireyi boşaltmadı. Olay günü abimde yanımızdayken konuştuk. 'Ne zaman boşaltacaksın kız kardeşim gelecek 'dedim. Bana ve kız kardeşime küfür etti. Bende o sinirle üzerimde taşıdığım silahı çıkartıp ateş açtım. Sonra olay yerinden kaçıp ormanlık alana gittim. Ormanlık alana kaçıp saklandım"

"SİLAH BABAMDAN KALMIŞTI, PİŞMANIM"

Saklandığı yerden çıktıktan sonra polise giderek teslim olduğunu belirten zanlı Ertuğrul Ö. "Pişman oldum. 3 gün sonra polise gidip teslim oldum. Olayda kullandığım silahı da teslim ettim. Silah ölen babamdan bana kalmıştı. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim." Dediği öne sürüldü.

"MUTLAKA ARABULUCU İLE KONUŞSUNLAR"

Sanığın avukatı, Ceza Hukuku uzmanı avukat Göknur Mercan ise "Birçok basın kuruluşunda yayınlanan haberlerde olay sebebi ev sahibi kiracı arasında kira bedelinde artış anlaşmazlığı olarak anlatılmıştır. Oysa aslında sorun kiracının tahliyesi ile ilgilidir, kira artışı, para anlaşmazlığı yoktur. Sanık maalesef bir anlık öfke, cinnet durumunda silahını çekerek ateşlemiştir. Ne yazık ki hukuki yollarla kolayca çözülebilecek bir konu bu hale gelmiş. 10 yılı aşan kiracılık var ve ihtiyaç durumu da göz önüne alındığında, kiracı tek celsede tahliye edilebilirdi. Vatandaşlarımız bu tür anlaşmazlıklarda mutlaka bir arabulucuya, avukata danışarak hukuki yardım almalılar." dedi.

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İstanbul'da ev sahibi dehşeti! Kiracısını çocuğunun gözü önünde vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı
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