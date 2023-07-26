İstanbul’da ev sahibi dehşeti! Kiracısını çocuğunun gözü önünde vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı

Gaziosmanpaşa'da 18 Temmuz Salı günü meydana gelen olayda iddialara göre 16 yıllık kiracısı Hüseyin Asar'ı çocuğunun gözleri önünde öldüren ev sahibi Ertuğrul Ö. tutuklandı. Cezaevine gönderilen Etuğrul Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. Polise teslim olduktan sonra avukatı Göknur Mercan eşliğinde ifade veren zanlı Ertuğrul Ö. " 16 yıldır bizim kiracı olarak oturuyordu. Kız kardeşimin Küçükçekmece'de oturduğu ev kentsel dönüşeme girdi. Kardeşim evsiz kalmıştı. Ona söylemiştik çıkması için ilk başta boşaltacağını söylemişti. Daha sonra daireyi boşaltmadı. Olay günü abimde yanımızdayken konuştuk. 'Ne zaman boşaltacaksın kız kardeşim gelecek 'dedim. Bana ve kız kardeşime küfür etti. Bende o sinirle üzerimde taşıdığım silahı çıkartıp ateş açtım. Sonra olay yerinden kaçıp ormanlık alana gittim. Ormanlık alana kaçıp saklandım"

"SİLAH BABAMDAN KALMIŞTI, PİŞMANIM"

Saklandığı yerden çıktıktan sonra polise giderek teslim olduğunu belirten zanlı Ertuğrul Ö. "Pişman oldum. 3 gün sonra polise gidip teslim oldum. Olayda kullandığım silahı da teslim ettim. Silah ölen babamdan bana kalmıştı. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim." Dediği öne sürüldü.

"MUTLAKA ARABULUCU İLE KONUŞSUNLAR"

Sanığın avukatı, Ceza Hukuku uzmanı avukat Göknur Mercan ise "Birçok basın kuruluşunda yayınlanan haberlerde olay sebebi ev sahibi kiracı arasında kira bedelinde artış anlaşmazlığı olarak anlatılmıştır. Oysa aslında sorun kiracının tahliyesi ile ilgilidir, kira artışı, para anlaşmazlığı yoktur. Sanık maalesef bir anlık öfke, cinnet durumunda silahını çekerek ateşlemiştir. Ne yazık ki hukuki yollarla kolayca çözülebilecek bir konu bu hale gelmiş. 10 yılı aşan kiracılık var ve ihtiyaç durumu da göz önüne alındığında, kiracı tek celsede tahliye edilebilirdi. Vatandaşlarımız bu tür anlaşmazlıklarda mutlaka bir arabulucuya, avukata danışarak hukuki yardım almalılar." dedi.