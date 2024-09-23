Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis

İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 16 yıllık kiracısını çocuğunun gözünün önünde silahla vurarak öldüren Ertuğrul Öztunç, 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Hüseyin Asar ve Ertuğrul Öztunç arasında kira zammı ve dairenin tahliyesi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle zaman zaman tartışma çıktığı, Öztunç'un yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Asar'a 7 el ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi.Şüpheli Öztunç için 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ertuğrul Öztunç ve avukatı katıldı. Söz alan sanık avukatı karşı taraf ile barıştıklarını ve yüksek miktarda para ödendiğini söyledi. Sanık ise "Aile evindeydik. Böyle tatsız bir olayın gerçekleşmiş olması nedeniyle pişmanım" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Öztunç'a "Haksız tahrik etkisiyle öldürme" suçundan 14 yıl 2 ay hapis ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis verildi.