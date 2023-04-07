Haberler Yaşam Haberleri Kiracıya ‘evden çık’ dayağı
Giriş Tarihi: 7.4.2023

Kiracıya ‘evden çık’ dayağı

Gökhan Y., evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Göker Kumdakcı’ya kardeşi ve arkadaşını gönderdi. Kiracının elektriklerini kesen ikili daha sonra da darp etti. Kiracı davacı oldu

DHA
Kiracıya ‘evden çık’ dayağı
Ev sahibi çıkarmak istediği kiracısının elektriklerini kestirip darp ettirdi. Polis kaçan saldırganları arıyor.



Olay Kadıköy'de 2 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Gökhan Y., 1 yıllık kiracısı Göker Kumdakcı'yı ikinci aydan itibaren evden çıkarmak istedi. Kumdakcı ise hemen ev bulamayacağını belirterek bir süre beklemelerini söyledi. Bunun üzerine Gökhan Y., noterden ihtarname çekerek, evde kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu aşamadan sonra ev sahibi ile kiracı arasında husumet başladı. Pazar akşamı ise saat 21.00 sıralarında Kumdakcı'nın evinin elektrikleri ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. tarafından kesildi.



Elektrikleri açmak için aşağı inen Kumdakcı, İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. ile karşılaştı. Ellerindeki sözleşmeyi gösteren İkram Y. ile Fırat A., Kumdakcı'nın evden çıkmasını istedi. Bu sırada polisi arayacağını söyleyen Kumdakcı, bu iki kişinin saldırısına uğradı. Apartmanın içerisinde darp edilen Kumdakcı çığlık atarak yardım isterken, saldırıyı gerçekleştirenler kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Göker Kumdakcı'nın yanına giden ikilinin tartışmaya başladığı görülüyor. İkram Y.'nin sözleşmeyi çıkartarak kiracıya gösterdiği, kiracı 112'yi aramaya başladığı esnada ise tekme ve yumruklarla saldırdıkları görüldü.



112'Yİ ARAMAYA ÇALIŞTIM...
Ev sahibinin kardeşleri tarafından darp edilen Göker Kumdakcı, "İlk olarak sokakta saldırıya uğradım, boğazımı sıktılar. İkinci saldırı apartman içerisinde oldu. Bu kez kardeşleri geldi. Dairemin elektriğini kesmişler, ben de aşağı indim. Bana 'Biz ev sahibiyiz' dediler, kendilerine davanın sürdüğünü söyledim. Baktım olacak gibi değil 112'yi aramaya çalıştım, o an telefonu elimden çekip saldırmaya başladılar. Ben sadece bağırabildim, komşum kapıya çıkınca kaçtılar. Şu an iyi değiliz, eşim de evdeydi. Bugün de evde kalmayacağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı
SON DAKİKA: Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu!
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon mesajı: Karşımızda 'yıkım' ittifakı var
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı
İYİ Parti'de toplu istifa şoku
Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
SON DAKİKA | İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kiracıya ‘evden çık’ dayağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA