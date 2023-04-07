Kiracıya ‘evden çık’ dayağı

Ev sahibi çıkarmak istediği kiracısının elektriklerini kestirip darp ettirdi. Polis kaçan saldırganları arıyor.Olay Kadıköy'de 2 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Gökhan Y., 1 yıllık kiracısı Göker Kumdakcı'yı ikinci aydan itibaren evden çıkarmak istedi. Kumdakcı ise hemen ev bulamayacağını belirterek bir süre beklemelerini söyledi. Bunun üzerine Gökhan Y., noterden ihtarname çekerek, evde kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu aşamadan sonra ev sahibi ile kiracı arasında husumet başladı. Pazar akşamı ise saat 21.00 sıralarında Kumdakcı'nın evinin elektrikleri ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. tarafından kesildi.Elektrikleri açmak için aşağı inen Kumdakcı, İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. ile karşılaştı. Ellerindeki sözleşmeyi gösteren İkram Y. ile Fırat A., Kumdakcı'nın evden çıkmasını istedi. Bu sırada polisi arayacağını söyleyen Kumdakcı, bu iki kişinin saldırısına uğradı. Apartmanın içerisinde darp edilen Kumdakcı çığlık atarak yardım isterken, saldırıyı gerçekleştirenler kaçtı. O anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Göker Kumdakcı'nın yanına giden ikilinin tartışmaya başladığı görülüyor. İkram Y.'nin sözleşmeyi çıkartarak kiracıya gösterdiği, kiracı 112'yi aramaya başladığı esnada ise tekme ve yumruklarla saldırdıkları görüldü.Ev sahibinin kardeşleri tarafından darp edilen Göker Kumdakcı, "İlk olarak sokakta saldırıya uğradım, boğazımı sıktılar. İkinci saldırı apartman içerisinde oldu. Bu kez kardeşleri geldi. Dairemin elektriğini kesmişler, ben de aşağı indim. Bana 'Biz ev sahibiyiz' dediler, kendilerine davanın sürdüğünü söyledim. Baktım olacak gibi değil 112'yi aramaya çalıştım, o an telefonu elimden çekip saldırmaya başladılar. Ben sadece bağırabildim, komşum kapıya çıkınca kaçtılar. Şu an iyi değiliz, eşim de evdeydi. Bugün de evde kalmayacağız" dedi.