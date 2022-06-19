Kiraladıkları araçları satışa çıkarıp dolandırdılar… 310 bin liraya ilan verdiler

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Dolandırıcılık" soruşturması Bayrampaşa İlçesi Orta Mahalle'de açıldı. İddialara göre iki kişi; bir iş merkezinde araç satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptı. Söz konusu iki kişi iddialara göre Küçükçekmece İlçesi'nde bulunan bir araç kiralama firmasından bir araç kiraladı ve söz konusu kiralık aracı araç satış sitelerine 310 bin liraya ilana çıkardı.



Kısa sürede müşteri bulan iki suç ortağı kendilerini "Tarık" ve "Yüksel" isminde tanıttı. İki suç ortağı dolandırıcı, alıcıyla buluşup notere gitti ve satış gerçekleşmeden araç ücretini aldı. "Aracın yedek anahtarı evde kaldı. Alıp gelelim" diyen dolandırıcılar kayıplara karıştı. Mağdurun şikayeti üzerine kimlikleri tespit edilen dolandırıcılardan M.C.'nin benzer suçlardan 17 adet suç kaydı olduğu tespit edildi ve Şişli'de yakalandıktan sonra "Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi. M.C.'nin suç ortağı ise aranıyor.