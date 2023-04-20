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Giriş Tarihi: 20.4.2023 17:14 Son Güncelleme: 20.4.2023 17:21

Kiraladıkları villasa uyuşturucu üreten şebeke çökertildi

Kastamonu’da il merkezinde kiraladıkları üç katlı müstakil villanın iki katında yaptıkları milyonluk yatırım ile kurdukları düzenek sonucu uyuşturucu yuvasına çeviren şebekeye jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda bayram öncesinde insanları zehirlemeye hazırlanan 3 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda da uyuşturucu ele geçirildi.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kiraladıkları villasa uyuşturucu üreten şebeke çökertildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Kastamonu'da il merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığını tespit etti. 3 katlı villa tipi müstakil evde H.Ş., O.T. ve C.G. isimli şahısların sera ortamı oluşturarak üretim yaptıkları belirlendi. Jandarma ekiplerince, villa tipi müstakil eve operasyon düzenlendi. Operasyonda villanın iki katında milyon liralık yatırım yapılarak kurulan sera düzeneğiyle karşılaşıldı.

Güç kaynağı, havalandırma hortumu gibi düzeneklerle seranın kurulduğu ve kurulan serada uyuşturucu yetiştirildiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince villa tipi müstakil evde yapılan aramada; 14 bin 972 gram skunk uyuşturucu madde, 90 kök skunk bitkisi, 484 bin 600 TL suçtan elde edilen gelir, 1 adet hassas terazi, 21 adet güç kaynağı, 11 adet led ampul, 15 metre havalandırma hortumu, 20 metre sera naylonu ve 35 adet kilitli poşet ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince H.Ş., O.T. ve C.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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Kiraladıkları villasa uyuşturucu üreten şebeke çökertildi
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