‘Kiralık araç’ davasında 3 yıl hapis cezası

Milli basketbolcu Barış Hersek'in "kiralık araç vaadiyle" dolandırılmasına ilişkin dava karara bağlandı. 2021'de internet sitesinden gördüğü bir telefonla irtibata geçerek 950 TL karşılığında araç kiralamak isteyen Hersek, bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurmuştu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan sanık Ozan K. hakkında mahkeme, internetin sağladığı yaygınlık ve kolaylıktan faydalanarak Hersek'i dolandırdığını aktardı. Sanığı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 1580 lira adli para cezasına mahkum etti. Üst mahkemeye taşınan dosyanın incelemesi ise sürüyor.