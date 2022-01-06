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Giriş Tarihi: 6.1.2022 09:47 Son Güncelleme: 6.1.2022 09:53

Kiralık araçlarla soygun turuna çıktılar! Takip sistemiyle yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kiralık araçlarla soygun turuna çıktılar! Takip sistemiyle yakalandılar

İstanbul'da Rent A Car firmalarından kiraladıkları araçlarla iş yerlerine girerek seri hırsızlık olaylarına karışan üç kişi; kiraladıkları araçların GPS (Takip Cihazı) kayıtlarından iz sürülerek yakalandı.

İstanbul'da 3 kişilik bir hırsızlık çetesinin üyeleri; Rent A Car firmalarından kiraladıkları araçlarla iş yerlerini soydu. Kiralık araçlarla gece saatlerinde seri hırsızlık ve soygun olaylarına karışan çete üyeleri; kiraladıkları araçların GPS (Takip) Cihazları'ndan iz sürülerek yakalandı. Olayların yaşandığı noktalarda bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi; iki gecede soyulan dört farklı iş yerinin çevresinde aynı iki aracı tespit etti. Araçların bir Rent A Car firmasına ait olduğu ve sahte kimliklerle kiralandığı saptandı. Araçlara sahte plakalar takıldığı da saptandı. Hırsızların kimlikleri; gittikleri noktalar ve girdikleri iş yerleri belirlenerek tespit edildi.

TOST MAKİNESİNİ BİLE ÇALMIŞLAR

Çete üyelerinin; elektronik eşyalardan tekstil ürünlerine kadar buldukları ne varsa çaldıkları, bir iş yerinden tost makinesini dahi çaldıkları belirlendi. Çete üyelerinin çaldıkları eşyaları ikinci el satış siteleri ve sosyal medya üzerinden para karşılığında sattıkları belirlendi. Çok sayıda iş yerini soydukları iddia edilen çetenin üyeleri N.A. (26), E.D. (32) ve M.V. (28), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kiralık araçlarla soygun turuna çıktılar! Takip sistemiyle yakalandılar
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