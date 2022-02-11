Kiralık araçta depozito vurgunu

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından otomobil kiraladıkları vatandaşları dolandıran iki ayrı çete ortaya çıkarıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sırasında, şüphelilerin kiraladıkları araçlara kendilerinin hasar verdiğini daha sonra aracı geri bırakmaya gelen mağdurlara "Araçta hasar var. Depozitonuzu vermeyeceğiz" dedikleri tespit edildi. Şüphelilerin bazı olaylarda müşterilerine boş senetler imzalattıkları ve bu senetleri yüklü miktarda meblağlarla doldurarak işleme koydukları öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının kendi araçlarını çizdikleri anllar ise güvenlik kamearları tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri delillerin toplanmasının ardından önceki gün şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Küçükçekmece, Silivri, Bahçelievler, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ile Ordu'nun Fatsa ilçesinde daha önceden tespit edilen 13 adrese eş zamanlı baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Yapılan soruşturnada şüphelilerin 80 mağdurdan yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğüne gelen mağdurlar şüphelilleri teşhis etti. Açıklamalarda bulunan mağdurlardan Emrah Ay . '' Aracı 10 günlük kiraladık ve bunun karşılığında 9 bin lira para ödedik. Aracı kiralardan yüksek miktarda ödediğimiz provizyonu 7 gün içinde yatırmaları gerekiyordu fakat yatırmadılar . Kiralayan kişilere ulaşmaya çalıştık fakat hiçbir şekilde ulaşamadık en son dolandırıldığımızı anladığımızda polis ekiplerine haber verdik.''dedi

Diğer mağdur Salih Karaman .'' Araca ihtiyacımız vardı toplam 500 lira kiralama bedeli 3000 lira provizyon verdik. Aracı teslim etmek için yanına gittiğimde araçta hasar tespit ettim fakat bu hasarı ben yapmamıştım. Bu hasar karşılığında bizden 6 bin lira para istediler . Bu hasarı ben yapmadığım için şüphelendim ve ihbarda bulundum"dedi



Bir diğer mağdur ise Ahmet Candan . '' Bir yakınımız vefat ettiğinden dolayı ve kendi aracımız olmadığı için bir acilen bir araç kiralamamız gerekiyordu. 3 gün için günlüğü 200 liradan toplam 600 liraya bir araç kiraladık . Aracı teslim etmeye gittiğimizde araçta hasar olduğunu gördük ve bu hasarı biz yapmamıştık. Hasar yüzünden bizden 3000 lira para talep ettiler , ardından kiralayan kişilere ulaşmaya çalıştığımızda aramayın bizi savcılığa veririz yoksa şeklinde tehditler aldık. ''dedi

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Emrah E.(32), Ahmet E.(26), Baran E.(22), Engin D.(29) Yusun E.(33), Doğukan K.(23) ve Burak Ş.(29) adliyeye sevk edildiler.