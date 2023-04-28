Kiralık araçta iki genç ölü bulundu

İstanbul Kâğıthane'de dün sabah vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içinde hareketsiz olduğunu gördü. Başlarından vurulan gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Halil Kış (32) ve Serhat Urun'un akrabaları ile mahallelinin toplanması üzerine polis cenazeleri araçla birlikte çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü. Polis yaptığı incelemede dışarıdan mermi girişi olmadığını, olayın araç içinde gerçekleştiğini tespit etti. Cinayet polisi olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.