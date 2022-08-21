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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Kiralık araçtan benzini hortumladı

Uygulama üzerinden araç kiralayan bir kişi, birkaç kilometre yol yapmasına rağmen 80 litre benzin kullandı. Şirket benzin çalındığı iddiasıyla şikâyetçi oldu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Kiralık araçtan benzini hortumladı
Ünlü otomobil kiralama şirketinin uygulamasında bazı kullanıcıların araçlarda bulunan benzini hortumla çekerek çaldıkları ortaya çıktı. İstanbul Beykoz'da 12 Şubat'ta uygulama üzerinden araç kiralayan Mehmet Y.'nin kısa mesafe araç kullanmasına rağmen 80 litre benzin harcaması dikkat çekti. Şirket, araçtan benzin çalındığından şüphelenerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Şikâyet dilekçesinde, son dönemde kiralanan araçların depolarından yakıt çalınması vakalarının arttığı, hatta araçlarda otomatik taşıt tanıma sistemi bulunduğu için benzin alındıktan sonra hırsızlıklar yaşandığı anlatıldı.
Olay günü Mehmet Y., benzinlikten depoyu doldurduktan sonra araçla birkaç kilometre ilerlenmesine rağmen depoda yüzde 13 oranında benzin kaldığı belirlendi. Benzinde yaşanan düşüş şirket tarafından Mehmet Y.'ye sorulduğunda kendisinin bir ilgisinin olmadığı cevabı alındı. Savcılıkta ifade veren Mehmet Y., "Aracın benzin seviyesi çeyrek depodaydı. Benzin istasyonundan 600 liralık benzin aldım. Daha sonra şirket bana bin 517 liralık ceza yazdı ve ödedim. Yakıt çalınması olayıyla herhangi bir alakam yok" dedi. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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Kiralık araçtan benzini hortumladı
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