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Giriş Tarihi: 24.1.2023

Kiralık araçtan kanlı baskın çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kiralık araçtan kanlı baskın çıktı
İstanbul Ulus'ta araç kiralama şirketi tarafından GPS üzerinden kilitlenen otomobildeki 3 kişiye yardıma giden polis, inanılmaz detaylarla dolu bir kriminal olayı ortaya çıkardı. 18 Ocak'ta öğle vakti ulaşılan araçta 30 santim uzunluğunda kanlı, tırtıklı bir bıçak ile 8 adet cep telefonu bulundu. Aynı dakikalarda, Balıkesir Burhaniye'de bir kişi, karısı ve 3 kişi tarafından darp edildiğini, işaret parmağının kesildiğini ve 200 bin lirasının gasp edildiğini ihbar etti. Nazha adlı kadının, yeğeni ve iki arkadaşını yanına alarak kendisini aldatan eşine Burhaniye'de baskına gittiği, camdan girdikleri evde eşini ve yasak aşk yaşadığı kadını darp edip yaraladığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Irak doğumlu Türk vatandaşı Taner A., Faslı Bahji M. ve Baki Z. gözaltına alındı. Bahji M., halası Nazha'nın kendisini aradığını, çocukları ve kendisi dahil Burhaniye'ye gittiklerini anlattı. Bahji M., "Halam eşini bir kadınla basınca ikisini de darp etti. O orada kaldı, biz döndük" dedi. Baki Z. ise Nazha'nın halası olduğunu kaydederek, "Burhaniye'ye gittik. Nazha eve girdi. Evde çıplak bir kadın vardı. Kavga sesleri yükselince girip ayırmaya çalıştım. Kavga dışarıya taştı. Ben evde bulduğumuz kadına para verip gönderdim. Olaydan sonra 2 saat daha eniştem ile oturduk" dedi. Burhaniye'deki Ahmed adlı mağdur ise telefonları ile 200 bin lirasının gasp edildiğini söyledi. 3 şüpheli tutuklandı.

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Kiralık araçtan kanlı baskın çıktı
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