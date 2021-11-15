’Kiralık’ çete üyeli vurgun: 5’er bin liraya çete üyesi kiraladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yüklü miktarda dolandırıcılık yapan bir çeteye İstanbul merkezli iki ilde Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. 7'si İstanbul'da, 2'si ise Mersin'de olmak üzere toplam dokuz adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Aralarında Mersin'de görevli bir Nüfus Memuru'nun da bulunduğu yedi çete üyesi "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Görevi Kötüye Kullanmak" suçlarından ötürü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 22 akıllı cep telefonu, üç sahte kimlik ve çok sayıda sim kart ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.

ÖNCE SİM KARTLARI İKİZLEDİLER

İstanbul Siber Polisi; çetenin yöntemlerini deşifre etti. İddialara göre; gözaltına alınan Nüfus Memuru; banka müşterilerine ait cep telefonu numaraları ve kimlik bilgileri başta olmak üzere özel ve kişisel bilgileri çetenin üyelerine aktardı. Mağdurların bilgileri ve kendi fotoğraflarıyla hazırladıkları sahte kimliklerle "Telefonumu çaldırdım" diyerek GSM Şirketleri'ne başvuru yapan ve ikiz sim kartlar çıkartan çete üyeleri; böylece mağdurların internet bankacılığı şifrelerini de sıfırlayarak ele geçirdi.

İkiz sim kartlar açılınca kullandıkları telefon hatları kapanan mağdurlar durumu fark edene kadar çetenin üyeleri, banka müşterilerinin hesaplarını kısa sürede ele geçirdi ve banka hesaplarındaki paraları EFT veya havale yoluyla tanıdıkları üçüncü şahısların hesaplarına gönderdi. Üç milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen çete üyelerinin, ele geçirdikleri banka hesaplarındaki paraları aktardıkları banka hesaplarının sahiplerini 5'er bin lira vererek kiraladıkları ve çeteye dahil ettikleri iddia edildi. 950 bin liraya bloke konuldu. Yurt dışında olduğu saptanan bir çete üyesi firari olarak aranıyor.