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Giriş Tarihi: 11.5.2022 13:06 Son Güncelleme: 11.5.2022 13:07

Kiralık ev çetesine savcılıktan darbe: 2 kişi tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kiralık ev çetesine savcılıktan darbe: 2 kişi tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece’de, ev kiralamak isteyen evlilik arifesindeki çiftlere aynı evi gösterip komisyon, kaparo ve bir kira da peşin alıp dolandıran 3 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen olayda, nişanlılarıyla birlikte ev kiralamak isteyen çiftler, internette yaptığı araştırma sonucunda Emlakçı Ozan Osman K. isimli şahsa ulaşarak telefondan aramıştı. Emlakçı Ozan Osman K, kendisini arayan çiftlere aynı evi farklı kişilere gösterip sözleşme imzalamıştı. Emlakçı çiftlerden komisyon, 2 kaparo ve bir kira bedelinin kardeşi Ulaş K.'nin hesabına atılmasını istedi. Ancak eve yerleşmek isteyen çiftlere emlakçı Ozan Osman K. ise onları tadilat ve çeşitli bahanelerle oyaladı. Bir süre sonra durumdan şüphelenen çiftler polise giderek şikayette bulunmuştu.

13 KİŞİDEN PARA ALMIŞLAR

Peşpeşe gelen şikayetlerde aynı kişilerin 13 farklı kişiyi yine ayı yöntemle dolandırıp paralarını aldıkları öğrenildi. Şikayetlerin artması üzerine Soruşturma başlatan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla içinde evi gösterilen kadın H.Ç. ile iki kardeş olan Ozan Osman K, ile Ulaş K,'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından evlerin sahibi olan H. Ç., ile haklarında 10 ayrı dolandırıcılık şikayet dosyayı olan kardeşler adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKALANDI

İfadesinde Ozan Osman K, sözleşmeye sahte kimlik numarası yazdığını, parayı çiftlerden aldığını kabul ederek, aldığı paranın bir kısmını ev sahibi kadının hesabına attığını ileri sürdü. Mahkemedeki ifadelerinin ardından Ozan Osman K, ile Ulaş K, 'Nitelikli Dolandırıcılık ile Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.Ç. ise serbest bırakıldı.

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Kiralık ev çetesine savcılıktan darbe: 2 kişi tutuklandı
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