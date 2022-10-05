Kiralık evlerde istenen şartların dozu kaçtı; Kredi notu, maaş bordrosu...

"ÇOK AĞIR KOŞULLAR İLERİ SÜRÜYORLAR"



Kiralık ev sorununu kızıştıran, ev sahiplerini kışkırtanların bazı emlak komisyoncularının olduğunu düşündüğünü ifade eden Ağaoğlu, "Onların da gayrimenkul ticareti yetki belgesi sahibi olduklarına inanmıyorum. Çünkü o yetki belgesine sahip olanlar bilirler ki; hukuka aykırı işlem yaptıkları takdirde o yetki belgesi, yani gayrimenkul ticareti ruhsatı iptal edilebilir. Bazı emlakçılar o kadar abarttılar, ortamı kızıştırdılar ve ev sahiplerini de kışkırttılar ki, 1 yıllık peşin isteniyor. 1 aylık kira komisyonu yerine 2 aylık komisyon isteniyor. Depozito 2 aylık istenirken, 6 aylık kira karşılığı depozito isteniyor. Çok ağır koşullar ileri sürüyorlar. Ben bu tür kışkırtma yapan ve durumu fırsata çeviren kişilerin, gerçek gayrimenkul emlak ticareti yetki belgesine sahip emlakçılar olmadığı kanaatindeyim. Bu yetki belgesine sahip olan biri bilir ki, hukuka aykırı kontrat maddeleri geçersizdir. O hiçbir hüküm ifade etmeyeceği gibi şikayet edildiği takdirde Ticaret Bakanlığı'nın vermiş bulunduğu o gayrimenkul ticareti yetki belgesi, yani ruhsatı da iptale kadar gidebilir. Yaptırımlarla karşılaşabilir" şeklinde konuştu.