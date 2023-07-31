Kiralık otomobil için arkadaşlarını öldürdüler

Adana'da 25 yaşındaki Bayram Akbaş, Samet A. (23), Ömercan A. (21) ile Bayram Y. (22), gezmek için ortaklaşa otomobil kiraladı. Bayram Akbaş, kiraladıkları araçla arkadaşlarından habersiz Mersin'e gitti. Gruptaki diğer kişiler durumu öğrenince sinirlenerek Bayram Akbaş'la tartıştı etti. Silahların patladığı kavgada Bayram Akbaş, 3 yerinden vurularak öldürüldü. Genç adam toprağa verilirken polis katil zanlılarını kiraladıkları otomobil içinde yakaladı. Sorguda suçu birbirinin üzerine atan şüphelilerden Samet A. ve Ömercan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Bayram Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ORTAKLAŞA OTOMOBİL KİRALADILAR

Olay, 26 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden arkadaş Bayram Aakbaş, Samet A., Ömercan A. ile Bayram Y., bir süre önce gezmek için ortaklaşa otomobil kiraladı. Olay gecesi Akbaş, arkadaşlarına haber vermeden otomobili alarak Mersin'e gitti. Bu duruma sinirlenen Samet A. ile Ömercan A., Akbaş'ı cep telefonuyla arayıp, buluşmak için sözleşti. Motosikletle olay yerine gelen 3 şüpheliden Samet A. ile Ömercan A.,, çıkan tartışmada tabancalarla Akbaş'a ateş açtı.

Göğüs, bacak ve ayağından vurulan Akbaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kiralık otomobili de alarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Akbaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Şüphelilerin, Ali Hocalı Mahallesi'ne doğru gittiğini belirleyen ekipler, bölgede araştırma yaptı. 3 şüpheli, kiraladıkları otomobilin içinde otururken, olayda kullandıkları tabancalarla yakalandı.

BİRBİRİNİ SUÇLADILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden Samet A. ile Ömercan A., sorgularında, birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet A. ve Ömercan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Bayram Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.