Kiralık otomobiller, Mersin’deki depoda parçalanmış olarak bulundu



KRİMİNAL İNCELEME YAPILACAK

Yine aynı depoda şasi ve motor numaraları silinmiş ve parçalanmış minibüs, yakalama haciz şerhi bulunan iki kamyonet ile parçalanmış araçlara ait numaraları silinmiş motor blokları ve kasalar ele geçirildi.