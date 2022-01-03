Kiralık verdiği aracının başına gelenleri 4 gün sonra öğrendi

Olayı anlatan kamyonetin sahibi Bülbül, "Kiraya aracımızı verdik, arkadaş sağ olsun buraya gelmiş. 10'uncu ayda kiraya verdik aracı. Kirası devam ederken Perşembe günü kazayı yapmış ama bize bugün haber verdi. Şahısla beraber de geldik buraya, arabaya kadar inemedik biz. Ekmek teknesi veriyoruz, bu hale getiriyorlar, buna canım sıkılıyor" dedi.