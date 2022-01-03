Kiralık verdiği aracının başına gelenleri 4 gün sonra öğrendi

İlginç olay, 30 Aralık Perşembe günü Serdivan
ilçesi Kırantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çelebi Bülbül isimli vatandaş sahibi olduğu kamyoneti Kasım ayında İstanbul Maltepe'den, Sakarya
'da esnaflık yapan bir vatandaşa kiraladı. Kiraladığı kamyonet ile 30 Aralık Perşembe günü Kırantepe mevkiine giden vatandaşın içerisinde olmadığı esnada iddiaya göre araç, yaklaşık 800 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandı. Olay, aracı kiralayan kişinin, 4 gün sonra kamyonet sahibine haber vermesiyle ortaya çıktı.