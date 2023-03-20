Haberler Yaşam Haberleri Kirasına yüzde 600 zam yapılmak istenen kiracıya bir şok daha! Evine 13 bin TL’lik icra geldi
Giriş Tarihi: 20.3.2023 11:04 Son Güncelleme: 20.3.2023 11:18

Kirasına yüzde 600 zam yapılmak istenen kiracıya bir şok daha! Evine 13 bin TL’lik icra geldi

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde 15 gün boyunca Hatay’da görev yapan karayolları personeli Ali Tarakçıoğlu (37), kirasını 2 bin TL’den önce 4 bin TL’ye ardından da 8 bin 500 TL’ye çıkartmak isteyen ev sahibi ile adliyelik oldu. Tarakçıoğlu hukuk mücadelesini sürdürürken bir şok daha yaşadı. Konya 12. İcra Dairesinden gelen belgede 13 bin TL borcu olduğu belirtildi. Tarakçıoğlu, “Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Ben tüm kiralarımı ödedim ve kimseye bir borcum yok” dedi.

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Kirasına yüzde 600 zam yapılmak istenen kiracıya bir şok daha! Evine 13 bin TL’lik icra geldi

Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Ali Tarakçıoğlu, 2018 yılının Mayıs ayında Merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde bulunan Ayyıldız sitesinde oturmaya başladı. Tarakçıoğlu'nun bin TL olan kirası son olarak 2022 yılının Kasım ayına kadar 2 bin TL'ye yükseltildi.

DEPREM DÖNEMİNDE ÖNCE 4 BİN TL SONRA 8 BİN 500 TL İSTENDİ

Ali Tarakçıoğlu Kasım, Aralık ve Ocak ayında 2 bin TL olarak kiralarını ödedi. Ancak rahmetli olan ev sahibinin oğlu arayarak deprem döneminde kirasının 4 bin TL olduğunu söyledi. O dönem Hatay'da deprem bölgesinde mücadele eden Tarakçıoğlu büyük bir şok yaşadı. 15 günlük görevinin ardından Konya'ya dönen Tarakçıoğlu evine gelen ihtarname ile şaşkına döndü. İhtarnamede 'Kira ilişkinizi devam ettirmek istiyorsanız, ayrı kira bedeli günümüz piyasa koşulları ve rayicine göre güncellenmiş olup, yeni dönem için aylık kira bedeliniz 8 bin 500 TL'dir" denildi.

BU SEFERDE İCRA GELDİ

Ali Tarakçıoğlu fahiş zam uygulandığını belirterek şikayetçi oldu. Ev sahibi Mustafa E. polis merkezine çağırılıp ifade verdi. Bunun üzerinden çok zaman geçmemişti ki Tarakçıoğlu mahkemeden gelen icra belgesi ise bir şok daha yaşadı. 12. İcra Dairesi'nden gelen belgede Tarakçıoğlu'nun 13 bin TL borcu olduğu belirtildi. Bu duruma anlam veremeyen Tarakçıoğlu, "Tüm kiralarımı zamanında ve kontrata uygun olarak ödedim. Buna anlam veremedim. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.

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Kirasına yüzde 600 zam yapılmak istenen kiracıya bir şok daha! Evine 13 bin TL’lik icra geldi
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