Kirasına yüzde 600 zam yapılmak istenen kiracıya bir şok daha! Evine 13 bin TL’lik icra geldi

Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Ali Tarakçıoğlu, 2018 yılının Mayıs ayında Merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde bulunan Ayyıldız sitesinde oturmaya başladı. Tarakçıoğlu'nun bin TL olan kirası son olarak 2022 yılının Kasım ayına kadar 2 bin TL'ye yükseltildi.

DEPREM DÖNEMİNDE ÖNCE 4 BİN TL SONRA 8 BİN 500 TL İSTENDİ

Ali Tarakçıoğlu Kasım, Aralık ve Ocak ayında 2 bin TL olarak kiralarını ödedi. Ancak rahmetli olan ev sahibinin oğlu arayarak deprem döneminde kirasının 4 bin TL olduğunu söyledi. O dönem Hatay'da deprem bölgesinde mücadele eden Tarakçıoğlu büyük bir şok yaşadı. 15 günlük görevinin ardından Konya'ya dönen Tarakçıoğlu evine gelen ihtarname ile şaşkına döndü. İhtarnamede 'Kira ilişkinizi devam ettirmek istiyorsanız, ayrı kira bedeli günümüz piyasa koşulları ve rayicine göre güncellenmiş olup, yeni dönem için aylık kira bedeliniz 8 bin 500 TL'dir" denildi.

BU SEFERDE İCRA GELDİ

Ali Tarakçıoğlu fahiş zam uygulandığını belirterek şikayetçi oldu. Ev sahibi Mustafa E. polis merkezine çağırılıp ifade verdi. Bunun üzerinden çok zaman geçmemişti ki Tarakçıoğlu mahkemeden gelen icra belgesi ise bir şok daha yaşadı. 12. İcra Dairesi'nden gelen belgede Tarakçıoğlu'nun 13 bin TL borcu olduğu belirtildi. Bu duruma anlam veremeyen Tarakçıoğlu, "Tüm kiralarımı zamanında ve kontrata uygun olarak ödedim. Buna anlam veremedim. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.