Kıratlı: Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 3 yılda bitirilecek

41 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi etabında süre anlamında projenin önünde gidiyoruz diyen Kıratlı Erdemli Ajans muhabirine yaptığı açıklamada 41 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi etabında 10 kilometrelik 7 tünelin yanı sıra 2,5 kilometrelik 5 viyadük ve 8 bağlantı yolunun çalışmaları devam ettiğini belirtti. Kıratlı, bu projenin de Mezitli Devlet Hastanesi gibi belirlenen tarihten önce tamamlanacağını ve 3 yılda tamamlanacağını kaydetti.

Kıratlı şöyle konuştu: "Şu anda 'Bu proje için yapılmaz, hayal' denilen Çeşmeli-Taşucu Otoban projesinin Çeşmeli-Kızkalesi etabında yapımı devam eden T2 tünelinin önündeyiz. 41 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi etabında 10 kilometrelik 7 tünelin yanı sıra 2,5 kilometrelik 5 viyadük ve 8 bağlantı yolumuz var. Mersinimizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan ve adeta Mersin'in olmazsa olmazı diyebileceğimiz bu proje kapsamında yapılan çalışmalarda hiçbir canlıya, tarihi sit alanlarına, ekosisteme ve doğal güzelliğe zarar verilmeden devam ettiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. 2027 yılında bitmesi planlanan ve şu anda 9 farklı noktada 400 emekçi kardeşimizin gayretleri ile yapımı devam eden 41 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi etabında süre anlamında projenin belirlenen süresinin önünde gidiyoruz.

Kısa süre sonra hizmete açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanımız ile Çeşmeli-Taşucu Otobanı projesi birlikte ele alındığında Mersinimiz 321 kilometrelik sahili ile ülkemizin ve belki de dünyanın önemli turizm bölgelerinden biri olacaktır. Bu yatırımların Mersin'e kazandırılmasında emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, milletvekillerimize, önceki dönem milletvekillerimize, bakanlarımıza, tüm siyasi parti temsilcilerimize, yüklenici firmalarımıza ve en önemlisi tüm emekçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

Ali Kıratlı, Otoyol incelemesinin ardından yamını tamamlanan çevre yolundaki çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi alan Kıratlı, "Yerel seçimin hemen ardından hizmete açmaya söz verdiğimiz, özellikle Erdemli genelinde ve Mersin'den batı istikametine doğru giden güzergahta trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan 3,2 kilometrelik çevre yolunun hizmete açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre yolu başta Erdemli olmak üzere tüm Mersin'e hayırlı olsun'' dedi.

Kıratlı incelemelerin ardından Koyuncu, Akdeniz, Yüksek Mahalle ve Merkez Mahallesi muhtarlarına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.