Haberler Yaşam Haberleri Kirayı elden ödedi 88 bin lira borçlu çıktı
Giriş Tarihi: 26.5.2023

Kirayı elden ödedi 88 bin lira borçlu çıktı

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Kirayı elden ödedi 88 bin lira borçlu çıktı
İstanbul Bakırköy'de bir apartman dairesinde 14 yıldır kiracı olan Ayşe Sevinç Erimoğlu, ev sahibi Mehmet Sait Birgül tarafından 2017- 2021 arasında kira ödemediği iddiasıyla dava edildi. Elinde dekont ya da imzalı belge bulunmayan Erimoğlu'nun kiraları ödediğine dair konuşmaları içeren Whatsapp mesajlarını sunsa da mahkeme bu konuşmaları resmi belge saymadı. Erimoğlu'nun evden tahliyesine ve 4 yıllık kira bedeli olan 88 bin Türk Lirası'nın da ev sahibine ödenmesine karar verdi. Erimoğlu, "Kiralarımı bankadan ödüyordum. 'Elden ver, bankaya yatırma' diyordu. Kızım ise 'Bankadan yatır, elden verme' dedi. Yine bankaya döndüm ama iş işten geçti. Madem 4 yıl kira ödememişim, 4 yıl boyunca niye tepki göstermedi?" dedi. Avukat Turgut Hökenek, "Kiracıları elden kira ödememeleri konusunda uyarıyorum. Bunu yapıyorlarsa da muhakkak ödendi belgesi alsınlar" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nun hakaret ettiği pazarcı Mehmet Özdemir: PKK işbirlikçileri tezgahıma gelemez
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
SMA'lıları 'şovuna' alet eden Mansur Yavaş'a Bakan Koca'dan zor soru!
CHP'nin 'Aynı adreste kayıtlı 300 seçmen' yalanı çabuk söndü! O yer Emniyet Müdürlüğü çıktı
Sinan Oğan'dan muhalefetin linçlerine tepki: HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz kazanırsak Türkiye kazanır
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu! Başakşehir, uzatmalarda Ankaragücü’nü devirdi…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi PKK yanıtı: Bunu ispatlayamazsan namertsin
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Otomotiv bayilerine ceza yağdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kirayı elden ödedi 88 bin lira borçlu çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA