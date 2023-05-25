Kirayı elden ödedi 88 bin lira borçlu çıktı

İstanbul Bakırköy'de bir apartman dairesinde 14 yıldır kiracı olan Ayşe Sevinç Erimoğlu, ev sahibi Mehmet Sait Birgül tarafından 2017- 2021 arasında kira ödemediği iddiasıyla dava edildi. Elinde dekont ya da imzalı belge bulunmayan Erimoğlu'nun kiraları ödediğine dair konuşmaları içeren Whatsapp mesajlarını sunsa da mahkeme bu konuşmaları resmi belge saymadı. Erimoğlu'nun evden tahliyesine ve 4 yıllık kira bedeli olan 88 bin Türk Lirası'nın da ev sahibine ödenmesine karar verdi. Erimoğlu, "Kiralarımı bankadan ödüyordum. 'Elden ver, bankaya yatırma' diyordu. Kızım ise 'Bankadan yatır, elden verme' dedi. Yine bankaya döndüm ama iş işten geçti. Madem 4 yıl kira ödememişim, 4 yıl boyunca niye tepki göstermedi?" dedi. Avukat Turgut Hökenek, "Kiracıları elden kira ödememeleri konusunda uyarıyorum. Bunu yapıyorlarsa da muhakkak ödendi belgesi alsınlar" dedi.