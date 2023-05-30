Kirayı ödeyemeyince engelli 2 oğluyla kahvehaneye sığındı

Manisa'da zihinsel engelli 2 çocuğuyla yaşayan Gülnaz Sever (48), kira artışında ev sahibiyle anlaşamayınca evden çıkarıldı. Sokakta kalan Sever ve 2 çocuğu, bir kahvehaneye sığındı. Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde eşi Mustafa Sever tarafından terk edilen Gülnaz Sever, zihinsel engelli çocukları Bahattin (23) ve Cumali (17) ile tek başına kaldı. Engelli 2 çocuğu için aldığı 2 bin 400 TL ile geçimini sağlayan Sever'in ev sahibi, 1000 lira olan kirayı 2 bin liraya çıkardığını söyledi. Sever, bu parayı ödeyemeyeceğini söyleyince, 5 gün önce evden çıkarıldı. Gidecek yeri olmayan Sever ve 2 oğluna mahalleli sahip çıktı. Sever ile çocukları, mahalledeki bir kahvehaneye yerleştirildi.Çok zor durumda kaldığını söyleyen Sever, "2 engelli oğlumla sokakta kaldık. Bize mahalledeki insanlar yemek getiriyor. Kalacak başka bir yer olmadığı için kahvehaneye sığındık. Burada yaşamak çok zor. Çocuklarımla sandalyelerin üzerinde uyuyoruz. Onlarla kalabileceğim bir yer istiyorum" diye konuştu.