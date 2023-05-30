Haberler Yaşam Haberleri Kirayı ödeyemeyince engelli 2 oğluyla kahvehaneye sığındı
Giriş Tarihi: 31.5.2023

Kirayı ödeyemeyince engelli 2 oğluyla kahvehaneye sığındı

DHA
Kirayı ödeyemeyince engelli 2 oğluyla kahvehaneye sığındı
Manisa'da zihinsel engelli 2 çocuğuyla yaşayan Gülnaz Sever (48), kira artışında ev sahibiyle anlaşamayınca evden çıkarıldı. Sokakta kalan Sever ve 2 çocuğu, bir kahvehaneye sığındı. Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde eşi Mustafa Sever tarafından terk edilen Gülnaz Sever, zihinsel engelli çocukları Bahattin (23) ve Cumali (17) ile tek başına kaldı. Engelli 2 çocuğu için aldığı 2 bin 400 TL ile geçimini sağlayan Sever'in ev sahibi, 1000 lira olan kirayı 2 bin liraya çıkardığını söyledi. Sever, bu parayı ödeyemeyeceğini söyleyince, 5 gün önce evden çıkarıldı. Gidecek yeri olmayan Sever ve 2 oğluna mahalleli sahip çıktı. Sever ile çocukları, mahalledeki bir kahvehaneye yerleştirildi.Çok zor durumda kaldığını söyleyen Sever, "2 engelli oğlumla sokakta kaldık. Bize mahalledeki insanlar yemek getiriyor. Kalacak başka bir yer olmadığı için kahvehaneye sığındık. Burada yaşamak çok zor. Çocuklarımla sandalyelerin üzerinde uyuyoruz. Onlarla kalabileceğim bir yer istiyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
Çekmeköy ve Şile'de ilginç detay
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
Gürsel Tekin de CHP Genel Başkanlığı'na talip! Kılıçdaroğlu, 'Yola devam', İmamoğlu, 'değişim' dedi...
Türkiye o görüntülere büyük tepki göstermişti: “İtlere ekmek satmıyoruz!” hakaretine maruz kalan çocuk SABAH’a konuştu
CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
SON DAKİKA | AK Parti'de kritik MYK! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Ömer Çelik'ten flaş açıklama
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Evde Kelebek Neden Olur? Evde Güve ve Küçük Kelebek Çıkması Neye İşarettir, Nereden Gelir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kirayı ödeyemeyince engelli 2 oğluyla kahvehaneye sığındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA